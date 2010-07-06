У Львові на площі Ринок показуватимуть фільми
13:36, 06 липня 2010Права споживачів
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Щодня протягом літа
У Львові, на площі Ринок, кожного дня, окрім вихідних, транслюватимуть фільми, повідомляє прес-служба Львівської місткої ради.
За повідомленням, покази фільмів будуть проходити в рамках мистецького проекту «Літо на Ринку».
Нагадаємо, протягом літа в місті проходить III культурно-мистецький проект «Літо на Ринку». В межах проекту на площі Ринок проходять різноманітні концерти, майстер-класи та шоу.
«У проекті «Літо на Ринку» мають можливість взяти участь усі охочі. Ми радо запрошуємо громадські організації, мистецькі та творчі колективи взяти участь у проекті «Літо на Ринку», – розповів директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Олексій ПОБУРКО.
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