Українські батьки хочуть бачити школу стабільнішою
Українські батьки хочуть бачити школу стабільнішою.
Такі передані агентству УНІАН дані дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.
Як зазначають експерти Інституту Горшеніна, вперше за останні декілька років проблема матеріально-технічного оснащення шкіл не знаходиться на першому місці для українських батьків. Перші місця займають зміна оцінки знань і нестабільність навчальних програм. Це пов`язано з тим, що за останні роки «правила гри» в системі освіти змінювалися декілька разів, школі не вистачає стабільності.
Згідно з опитуванням, більше половини українців вважають, що сьогодні у сфері освіти найгостріше стоять такі проблеми як: зміна системи оцінки знань учнів, введення тестування (56,2%), нестабільність і недостатнє опрацьовування навчальних програм і підручників (54,8%).
Також майже половину опитаних (48,7%) турбує слабка матеріально-технічна база шкіл.
Близько третини респондентів вважають, що слабкими місцями української освіти є матеріальні проблеми педагогів (36,1%), невідповідність освіти потребам суспільства, роботодавця (32,7%), недостатня увага вихованню учнів (30,2%).
Понад чверть опитаних (27,4%) вважають основною проблемою школи низьку кваліфікацію педагогів, менше чверті – низьку якість освіти (23,4%), хабарі, корупцію (22,9%), брак кадрів (22,7%).
Кожного п`ятого українця (20,1%) турбує недоступність освіти, а кожного десятого (9,2%) – відсутність мотивації в педагогів і учнів.
Тільки 3,5% опитаних вважають, що сьогодні у сфері української освіти проблем немає.
Висока якість освіти – головна вимога до хорошої школи, на думку більшості українців (78,4%).
Близько половини респондентів назвали головними критеріями хорошої школи хороше матеріально-технічне оснащення (51,2%), висококваліфікований педагогічний склад (50,3%) і гарантію вступу випускників даної школи до вишу (49,2%).
Безкоштовне навчання є головною вимогою до школи для 38,7%, можливість додаткових розвиваючих занять – для 29,3%, безпека – для 27,1% опитаних.
Для кожного четвертого респондента важливе значення мають добре поставлена в школі виховна робота (26,8%) і шанобливе ставлення до учнів (25,9%); для кожного десятого (9,1%) – хороший спортзал, спортивні секції.
Інші вимоги до школи пред`являють 5,3% респондентів.
Майже половина опитаних українців (45,2%) вважають найбільш важливим критерієм при виборі школи для дитини хороші відгуки про викладачів цієї школи від сусідів, знайомих, родичів.
Близько третини звертають увагу на спеціалізацію школи або наявність у ній спеціалізованих класів (35,3%), високий відсоток випускників школи, які вступають до вишів (32,7%), зручне розташування школи (31,8%).
Кожного четвертого респондента (25,7%) приваблює дешевизна навчання в школі, відсутність необхідності додатково платити за нього, а кожного п`ятого (21,1%) – популярність і авторитет школи.
Вважають за краще віддати дитину до школи, в якій раніше вчилися самі, 7,4% українських батьків, а 4,8% керуються іншими критеріями при виборі школи для дитини.
Важко відповісти на це запитання 2,9% респондентів.
Як зазначають експерти, українці позитивно сприйняли закон про 11-річне шкільне навчання, оскільки ідея «дванадцятирічки» суперечить традиціям, що склалися в Україні.
На думку експертів Інституту Горшеніна, достатньо позитивне ставлення до введення обов`язкової дошкільної освіти для дітей із 5 років пояснюється тим, що діти жителів обласних центрів України, в більшості своїй, і так відвідують дитячий садок. В зв`язку з цим новий закон нічого не змінює для них в організаційному плані.
Переважна більшість українців (80,5%) позитивно оцінюють закон, що встановлює термін навчання 11 років для повної середньої освіти. З них відповідь «точно позитивно» дали 44,8%, «скоріше позитивно» - 35,7% опитаних.
Негативно оцінює цей закон кожен шостий респондент (15,3%). Із них відповідь «скоріше негативно» дали 10,1%, «точно негативно» - 5,2% опитаних.
Байдуже ставляться до цього закону 3,4% респондентів, а 0,8% важко відповісти на це запитання.
Майже половина українців (48,3%) позитивно оцінюють введення обов`язкової дошкільної освіти дітей з 5 років. Із них відповідь «скоріше позитивно» дали 26,9%, «точно позитивно» - 21,4% опитаних.
Негативно оцінюють обов`язкову дошкільну освіту дітей з 5 років близько чверті респондентів (29,6%). Із них 16,2% дали відповідь «скоріше негативно», 13,4% - «точно негативно» на це запитання.
Байдуже ставлення до цього нововведення висловили 2,7% українців, а кожному п`ятому опитаному (19,4%) – важко відповісти на це запитання.
На думку половини українців (50,5%), при ухваленні змін у сфері шкільної освіти держава керується економічними чинниками.
Вважають, що держава керується таким чинником як впровадження прогресивних методик освіти 43,7%, місцевими умовами – 41,6% опитаних.
Відповідність освіти міжнародним стандартам враховується державою, на думку 36,7% респондентів, наявність кваліфікованого педагогічного складу й навчальних програм – на думку 32,4%, матеріально-технічна база шкіл – на думку 30,1% респондентів.
Кожен п`ятий українець вважає, що при ухваленні змін у сфері шкільної освіти держава враховує такі чинники як громадська думка - думка батьків (20,8%) і психологічна готовність дітей до школи (20,5%).
Вважають, що держава враховує інші чинники, 7,8% опитаних, а 6,6% важко відповісти на це запитання.
Телефонне опитування на тему «Проблеми шкільної освіти» Інститут Горшеніна проводив із 10 по 12 липня. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, у сім`ях яких є діти дошкільного й шкільного віку, в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.