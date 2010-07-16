У Тернополі встановлять нові смітники

У Тернополі на вулицях міста встановлять смітники з кованими елементами. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком для покращання естетичного вигляду міста у велелюдних місцях. Згідно з рішенням, на поліпшення благоустрою з цільового фонду міської ради виділено 24 тис. грн., на які придбають 200 сучасних смітників. Від інших вони відрізнятимуться кованими елементами та вдосконаленим естетичним виглядом.

У прес-службі зауважили, що наразі місто цілком забезпечене смітниками. Вони виготовлені з кам’яної крихти і мають буро-зелений колір. Нові ж металеві урни встановлюватимуть здебільшого в центрі міста, а також в місцях масового відвідування та відпочинку жителів міста. При цьому буде враховано архітектурно-ландшафтні особливості кожної ділянки, на якій ставитимуть нові смітники.

Заплановано, що нові урни з’являться на вулицях Тернополя до Дня міста – 28 серпня.