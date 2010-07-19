У Тибеті заборонили користуватися поліетиленовими пакетами
12:05, 19 липня 2010Права споживачів
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Бережуть довкілля
Влада Китаю заборонила використання поліетиленових пакетів в автономному районі Тибету у зв`язку з «крихкістю» його екології, передає Газета.Ru.
Уряд встановив заборону на виробництво, продаж і використання поліетиленових пакетів товщиною менше за 0,025 мм. Нові правила повинні повністю набути чинності до кінця цього року.
Також китайський уряд зобов`язав регіональних чиновників сприяти переходу населення на використання пакетів з натуральних матеріалів.
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