У бюджеті є гроші на субсидування підвищених тарифів на ЖКП

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що в бюджеті є кошти для субсидування підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому телеканалі.

«По-перше, в бюджеті ці гроші є. А, по-друге, це одне з програмних положень нашого меморандуму з МВФ, згідно з яким спеціальні кошти будуть виділені для компенсації. Крім того, є рішення Європейського Союзу про виділення 600 млн. євро за спеціальною програмою, яка спрямована на поступове приведення відповідно до ринкових тарифів в Україні, зокрема, і на газ. Тому ресурсів на це достатньо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що система надання субсидій істотно спрощена, це дозволить істотно збільшити кількість сімей, які користуватимуться субсидіями. Він відзначив, що на сьогоднішній день з 12 млн. сімей в Україні субсидіями користуються лише 600 тис., як правило, тому, що люди не оформляли субсидії через складну процедуру оформлення документів.

А за рахунок того, що скорочено відсоток витрат на оплату тарифів від загального доходу, пенсіонери практично не відчують на собі підвищення тарифів.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО під час селекторної наради 19 липня заявив, що уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг.

За його словами, на даному етапі надання субсидій населенню здійснюватиметься незалежно від наявності боргів з оплати житлово-комунальних послуг. Проте в майбутньому це питання може бути переглянуте і надання субсидій може бути обмежене певним періодом заборгованості.

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня цього року.