У столиці розпочнуться шкільні ярмарки

Для забезпечення учнів столиці товарами шкільного асортименту до нового 2010-2011 навчального року, виконуючий обов’язки голови КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про проведення шкільних ярмарків з 2 серпня до 5 вересня 2010 року в усіх десяти районах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Згідно з розпорядженням, 21 та 22 серпня цього року на вулиці Хрещатик пройде загальноміський шкільний ярмарок, на який буде залучено підприємства торгівлі, легкої промисловості міста та інших постачальників товарів шкільного асортименту.

Традиційно з 2 серпня до 5 вересня працюватиме торговельний майданчик ВАТ «Київський центральний універмаг» на Хрещатику, 38, де реалізовуватиметься широкий асортимент товарів для школярів.

Крім того, з 21 серпня до 11 вересня при проведенні планових районних ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції буде здійснюватись торгівля на них товарами шкільного асортименту.