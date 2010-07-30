«Кримський винний дім» збільшив продажі вин ТМ «Oreanda»

«Кримський винний дім», великий виробник виноробної продукції, в першому півріччі п.р. збільшив продажі вин ТМ «Oreanda» на 15% проти аналогічного періоду 2009 р. - до 1,73 млн. літрів. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

При цьому обсяг виробництва вин ТМ «Oreanda» виріс на 14% - до 280 тис. л.

Довідка УНІАН. ДП «Кримський винний дім» виробляє виноробну продукцію ТМ «Oreanda». Підприємство володіє 1,4 тис. га власних виноградників.

З 2007 року ДП "Кримський винний дім" входить в холдинг, який об`єднує ЛВЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ "ТД "Мегаполіс" і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (РФ).

За підсумками 2009 року ДП «Кримський винний дім» реалізувало 8,1 млн. літрів вина, що на 14% перевищує показник 2008 року, продажі ігристих вин Oreanda виросли на 22% – до 1,48 млн. л.