Працівникам ЖКГ заборгували 138,9 млн. грн. зарплати

Станом на 1 липня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства країни мають 458 підприємств (14,5%) на загальну суму 138,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Згідно з повідомленням, із початку року заборгованість із зарплати збільшилася на 17,8%, або 21 млн. грн., а порівняно з червнем – зменшилася на 18%, або 25,1 млн. грн.

У структурі заборгованості 13,2 млн. грн. (10%) доводиться на підприємства комунальної теплоенергетики, 22,5 млн. грн. (16%) – на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, 20,4 млн. грн. (15%) – на підприємства житлового господарства, 50,2 млн. грн. (36%) – на підприємства міськелектротранспорту і 32,6 млн. грн. (23%) – на інші підприємства ЖКГ.

Найбільші обсяги заборгованості із виплати зарплати мають підприємства Харківської (22,7 млн. грн.), Одеської (21,5 млн. грн.), Луганської (19,7 млн. грн.), Донецької (7,7 млн. грн.) та Львівської (7,4 млн. грн.) областей.

За інформацією міністерства, з початку цього року заборгованість зросла в 22 регіонах, зокрема, в Одеській області – в 1,6 рази, в Луганській – в 1,6 рази, у Вінницькій – в 3 рази, у Львівській – в 2,3 рази, в Запорізькій – в 4 рази.

З початку року зменшилися борги із зарплати на підприємствах ЖКГ Харківської області – на 22,5%, Севастополя – на 71,2% таі Києва – на 49,8%.

При цьому повністю погашено заборгованість із зарплати на підприємствах Дніпропетровської області.