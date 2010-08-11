У Херсонській області подорожчало вершкове масло

У Херсонській області в липні індекс споживчих цін (індекс інфляції) складав 99,9% (по Україні – 99,8%).

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області.

Зокрема, на споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 7,1%) подешевшали яйця.

Водночас, на 8,8–0,1% подорожчали крупа гречана, цитрусові, масло вершкове, цукор, маргарин, кисломолочна продукція, молоко, рис, хліб, кондитерські вироби, м`ясо і м`ясопродукти, а також риба і продукти з риби.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,8% за рахунок підвищення вартості зрідженого газу на 7,3% і зростання тарифів на каналізацію на 3,6%. Водночас, спостерігалося зниження цін на тверде паливо на 0,2%.

Зниження цін в транспортній сфері на 0,7% зумовлене зменшенням вартості палива і масел на 1,8%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,1% пов`язане з подорожчанням послуг санаторно-курортних установ (на 3,6%).

Послуги ресторанів і готелів знизилися в ціні на 0,4% за рахунок зниження вартості проживання в готелях на 1,7%. На 6,3% стали дорожчими послуги перукарень.

Індекс цін виробників промислової продукції по області в липні склав 100,6% (по Україні – 99,8%).