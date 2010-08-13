АМК порушив справи проти кількох банків

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справи стосовно «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» і «ОТП Банку» у зв`язку з тим, що вказані фінустанови нав`язували своїм клієнтам послуги окремих страхових компаній.

Як передає кореспондент УНАИН, про це повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ під час телефонної лінії газети «Комсомольская правда».

«Ми порушили проти трьох банків справи щодо нав`язування банками послуг окремих страховиків – сказав голова Антимонопольного комітету. – Я можу назвати ці банки, щоб їх знали всі, – це “УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк” і “ОТП Банк”.

О.КОСТУСЄВ нагадав, що раніше АМК уже попереджав банки, що якщо вони не припинять нав`язувати клієнтам послуги певних страхових компаній, то до них будуть застосовані санкції. Лист відповідного змісту був направлений на адресу керівників «Райффайзен Банку Аваль», «ОТП Банку», «УкрСиббанку», «ПриватБанку» і «Укрсоцбанку».

«Якщо не розуміють мову рекомендацій, розмовлятимемо по-іншому», – підкреслив О.КОСТУСЄВ.