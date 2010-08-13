У світі все більше безробітної молоді

Глобальна економічна криза найбільше вдарила по працевлаштуванню молоді. Безробіття серед початківців сягнуло рекордного рівня. Експерти б’ють на сполох, говорячи про ціле «втрачене покоління». Торік у світі офіційно було зареєстровано 81 мільйон працездатних молодих людей віком від 15 до 24 років, які не змогли знайти або втратили роботу.

Такі дані у четвер в Женеві оприлюднила Міжнародна організація праці. «Безробіття серед молоді у світі сягнуло найвищого з будь-коли зареєстрованих рівнів, і все вказує на те, що цього року його обсяги далі зростатимуть», - сказано у звіті МОП.

«Причиною таких тенденцій є глобальна економічна криза, пояснює одна з авторів доповіді Сара Елдер. - У докризовий період з 2005-го по 2007-й роки ці показники знижувалися. Утім, початок кризи зробив цю тенденцію зворотною». Зокрема, з 11,9% безробітних молодих людей у 2007 році минулого року цей показник зріс до 13%, а за підсумками цього року має скласти 13,1% від 620 мільйонів працездатних молодих людей у світі.

Автори доповіді застерігають від появи нового «втраченого покоління». Вони зазначають, що молодь почувається вразливою та незахищеною. Це призводить до зростання злочинності, виникнення психологічних проблем, насилля, конфліктів, збільшення рівня споживання наркотиків тощо. Найбільше ці проблеми зачепили молодь у країнах, що розвиваються. Але також у Європі та США молодіжне безробіття суттєво зросло.

«Молодь є мотором економічного розвитку», - каже директор Міжнародної організації праці Хуан Сомавіа. На його думку, відмовлятися від цього потенціалу є економічним марнотратством, що може в подальшому зашкодити також соціальному спокою. Навіть ті молоді люди, які працюють, не почуваються захищено. Серед них є 152 мільйони таких, хто не може вибратися за межу бідності, заробляючи менше одного євро на день.

“Німецька хвиля”