На Тернопільщині забракували 7,5% перевірених товарів

Інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» впродовж семи місяців 2010 року перевірили продукцію на загальну суму 13 млн. 700 тис. грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) було заборонено реалізовувати товарів на суму близько 1 млн. 29 тис. грн. (7,5%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом перевірили 165 підприємств регіону. Порушення виявили на 96 із них.

Зокрема, фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірили 13 т хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів на 28 підприємствах регіону. НД не відповідало 2,7 т продукції на 24 із них. Сума штрафів до виробників нестандартної продукції перевищила 32 тис. грн.

Окрім цього, перевірили майже 3 т ковбасних виробів та м’ясних продуктів на 23 підприємствах. Через порушення фізико-хімічних показників, невідповідність вимогам НД щодо маркування і пакування було заборонено реалізовувати 1,3 т продукції. Підприємства-порушники були оштрафовані на суму 25 тис. грн. Особи, відповідальні за порушення, були притягнуті до адміністративної відповідальності.

За результатами перевірок впродовж семи місяців 2010 року фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» оштрафували порушників на загальну суму 130 тис. грн., сума адміністративних стягнень склала 3,8 тис. грн.