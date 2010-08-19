ПЗЗ змінить рух електричок через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів на те, що 20 серпня 2010 року у зв`язку з виконанням ремонтних робіт змінюється маршрут проходження ряду електропоїздів через Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, слідуватимуть через ст. Київ-Петрівку такі потяги: № 6911 Ніжин–Борщагівка-тех., №6915 Ніжин–Борщагівка-тех., №6913 Ніжин–Борщагівка-тех., №6710 Борщагівка-тех.–Трипілля-Дніпровське, №6810 Борщагівка-тех.–Яготин, №6812 Борщагівка-тех.–Гребінка, №6811 Яготин–Борщагівка-тех.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.