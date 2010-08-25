Мінтрансзв’язку розв’яже проблему нелегальних перевезень

Проблему нелегальних пасажирських перевезень слід вирішувати не репресивними методами, а цивілізованим шляхом.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, про це заявив заступник міністра транспорту і зв`язку Олексій БАРАНОВ на нараді з питань вирішення проблеми нелегальних перевезень.

«Проблема нелегальних перевезень є наболілою, оскільки набула значних масштабів, особливо у внутрішньообласному і міжобласному сполученнях», - зазначив він. За словами О.БАРАНОВА, позиція Мінтрансзв’язку полягає в тому, що ця проблема вимагає комплексного рішення при консолідованій співпраці міністерства з міськими і облдержадміністраціями, з державними контролюючими органами і самими автоперевізниками.

У Державтотрансадміністрації підтвердили, що автоперевізники, як свідчать неодноразові двосторонні зустрічі в Мінтрансзв’язку, виступають за те, щоб ситуація на ринку пасажирських автоперевезень була контрольованою і для всіх були єдині правила гри, виконувався закон.

Мінтрансзв’язку відзначає, що вирішення даної проблеми полягає в поступовій легалізації реально працюючих нелегальних автоперевізників і поверненні їх в рамки правового поля.

Для цього буде реалізована низка заходів. Зокрема, Мінтрансзв’язку підготувало проект наказу «Про затвердження Порядку державного регулювання діяльності автостанцій», який перебуває на узгодженні із зацікавленими міністерствами і відомствами. Цей документ дозволить визначити і облаштувати офіційні станції відправлень пасажирів у місцях концентрації пасажиропотоків (де зараз спостерігається концентрація нелегальних перевізників): залізничних вокзалах, станціях метро, поблизу ринків тощо. Але, як наголошують транспортники, на цій стадії необхідна реальна співпраця з міськими і облдержадміністраціями для визначення таких місць відповідно до реальних потреб в автоперевезеннях жителів конкретного міста, області.

Крім того, міністерство готує зміни до наказу Мінтрансзв’язку «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України від 12.04.2007 № 285» для видачі нелегальним перевізникам, які реально працюють на вже існуючому маршруті, тимчасових дозволів на здійснення своєї діяльності. За певний термін автоперевізникам пропонується визначитися з рухомим складом, яким вони користуватимуться надалі, згідно з чинним транспортним законодавством.

Також міністерством буде проведено конкурс, за результатами якого будуть легалізовані маршрути, на яких зараз здійснюються нелегальні перевезення (після приведення автоперевізниками своєї діяльності у відповідність із законом).

Надалі Мінтрансзв’язку розраховує на допомогу міських і облдержадміністрацій в координації роботи державних органів контролю у сфері автоперевезень.