У Харкові відкриють новий авіарейс «Берлін-Харків»

У Харкові незабаром відкриють новий авіарейс «Берлін-Харків»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови ОДА Юрій САПРОНОВ під час зустрічі з делегацією Федеративної Республіки Німеччина на чолі з депутатом парламенту ФРН Віолою фон КРАМОН.

«Це стало можливим завдяки домовленості між німецькими авіакомпаніями Air Berlin, Lufthansa та українською Donbassaero. Упевнений, що цей крок відкриє нові можливості у розвитку харківського аеропорту і реалізації програм підготовки міста й області до проведення фінальної частини Євро-2012», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Учасники делегації відвідали Харківщину з метою обговорення питань у сфері європейської інтеграції і підготовки Харківської області до Євро-2012. Крім того, як зазначила в ході зустрічі Віола фон КРАМОН, її цікавить розвиток науки та інновацій на Харківщині.

За словами Ю.САПРОНОВА, Харківська область завжди відкрита для європейців, оскільки нова політика і всієї держави, і регіону спрямована на євроінтеграцію.

«Нове керівництво держави приділяє велику увагу євроінтеграції, і Харківська область теж активно працює в цьому напрямі», - наголосив Ю.САПРОНОВ.

У зустрічі взяли участь науковий співробітник Петра МАРГРАФ та Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в місті Донецьк Клаус ЦИЛЛИКЕНС.