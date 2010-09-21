У Польщі зарплата зросла на 4,2%

У Польщі в серпні цього року середня заробітна плата в річному вираженні зросла на 4,2% - до 3407,26 злотих (до 1140 дол. США). Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті Польщі.

Згідно з оприлюдненими даними, в місячному вираженні зарплата зменшилася на 0,8%.

Показник працевлаштування в промисловості в серпні до липня не змінилася, а в річному вираженні виріс на 1,6% - до 5 млн. 352 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, в червні у Польщі після декількох місяців падіння поновилося зростання зарплат (у місячному вираженні).

У січні середня зарплата в Польщі знизилася на 11,5%, що експерти пояснили значним уповільненням зростання економіки в кризовому 2009 року, коли зростання ВВП скоротилося до 1,7% з 5% в 2008 році.

З початку цього року мінімальна місячна зарплата, яку зобов`язані платити працедавці співробітникам, в Польщі зросла на 3% - до 1317 злотих.