ООН просить країни-донори не скорочувати допомогу бідним країнам

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун закликав країни-донори не скорочувати допомогу бідним країнам, незважаючи на глобальний економічний спад.

ПАН Гі Мун виступив у Нью-Йорку на зустрічі світових лідерів з проблем реалізації програми "Цілі тисячоліття", передає Радіо «Свобода».

Прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родригес САПАТЕРО і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запропонували як можливе джерело коштів для боротьби з бідністю, голодом і змінами клімату податок на фінансові операції.

Світовий банк оголосив, що виділить додатково 750 млн. доларів на освіту в наступні п`ять років.