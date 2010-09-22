Які продукти харчування подорожчали на початку осені?

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 вересня 2010 року, порівняно з 10 вересня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на борошно вищого сорту на 0,6% (з 3,14 до 3,16 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики

За повідомленням, середні рівні цін по Україні підвищилися також на: вермішель – 0,2% (з 4,78 до 4,79 грн. за 1 кг); крупу гречану – 3,4% (з 10,72 до 11,08 грн. за 1 кг); крупу манну – 1% (з 3,81 до 3,85 грн. за 1 кг); рис – 0,5% (з 8,51 до 8,55 грн. за 1 кг);

Зазначають, що не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (становлять 3,59 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (становлять 3,53 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (становлять 4,38 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,2% (з 28,34 до 28,39 грн. за 1 кг); молоко – 1,3% (з 5,60 до 5,67 грн. за 1 л); сметану – 0,8% (з 15,42 до 15,55 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,8% (з 45,67 до 46,03 грн. за 1 кг); яловичину – 0,6% (з 37,20 до 37,43 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 40,16 до 40,26 грн. за 1 кг); сало – 0,8% (з 18,90 до 19,06 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,6% (з 18,58 до 18,70 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 22,1% (з 5,52 до 6,74 грн. за 1 десяток).

На цукор впродовж другої декади вересня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 8,77 до 8,80 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3 відс. (з 10,92 до 10,95 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю на 6,3% (з 3,84 до 4,08 грн. за 1 кг); капусту – 5,6% (з 3,37 до 3,56 грн. за 1 кг); моркву – 1,0%(з 4,82 до 4,87 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна І сорту, ковбаси варені І сорту, молоко, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, сало, птицю (кури), яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: вермішель, рис, картоплю та моркву.