Які продукти харчування подорожчали на початку осені?
Моніторинг цін за даними Міністерства аграрної політики
За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 вересня 2010 року, порівняно з 10 вересня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на борошно вищого сорту на 0,6% (з 3,14 до 3,16 грн. за 1 кг).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики
За повідомленням, середні рівні цін по Україні підвищилися також на: вермішель – 0,2% (з 4,78 до 4,79 грн. за 1 кг); крупу гречану – 3,4% (з 10,72 до 11,08 грн. за 1 кг); крупу манну – 1% (з 3,81 до 3,85 грн. за 1 кг); рис – 0,5% (з 8,51 до 8,55 грн. за 1 кг);
Зазначають, що не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (становлять 3,59 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (становлять 3,53 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (становлять 4,38 грн. за 1 кг).
На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,2% (з 28,34 до 28,39 грн. за 1 кг); молоко – 1,3% (з 5,60 до 5,67 грн. за 1 л); сметану – 0,8% (з 15,42 до 15,55 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,8% (з 45,67 до 46,03 грн. за 1 кг); яловичину – 0,6% (з 37,20 до 37,43 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 40,16 до 40,26 грн. за 1 кг); сало – 0,8% (з 18,90 до 19,06 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,6% (з 18,58 до 18,70 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 22,1% (з 5,52 до 6,74 грн. за 1 десяток).
На цукор впродовж другої декади вересня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 8,77 до 8,80 грн. за 1 кілограм).
На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3 відс. (з 10,92 до 10,95 грн. за 1 літр).
На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю на 6,3% (з 3,84 до 4,08 грн. за 1 кг); капусту – 5,6% (з 3,37 до 3,56 грн. за 1 кг); моркву – 1,0%(з 4,82 до 4,87 грн. за 1 кілограм).
За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна І сорту, ковбаси варені І сорту, молоко, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, сало, птицю (кури), яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: вермішель, рис, картоплю та моркву.