У Херсонській області троє людей отруїлися грибами

У Херсонській області троє людей потрапили в реанімацію після вживання в їжу грибів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Херсонській області, в ніч на 11 жовтня до Цюрупінської районної лікарні були доставлені 23-річний чоловік і 22-річна жінка, які отруїлися грибами, зібраними напередодні в лісі. Обоє постраждалих у важкому стані перебувають у реанімації.

Також вдень 11 жовтня до Херсонської обласної дитячої лікарні потрапила 17-річна мешканка с. Садове Білозерського району. Дівчина отруїлася грибами, які були зібрані в лісі 9 жовтня. Стан постраждалої - важкий.

Цього року в Херсонській області грибами отруїлися 10 осіб, у т.ч. двоє неповнолітніх. Смертельних випадків не було.