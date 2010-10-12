Що продаватиме Ахметов у київському ЦУМі?
Кажуть, елітні продукти
Нові власники київського ЦУМу - компанія "Эста-холдинг", що входить в структуру "СКМ" українського бізнесмена Ріната Ахметова і іноземні компанії обговорюють концепцію реконструкції універмагу, яка передбачає можливість робити тут елітні покупки - від породистого цуценяти до яхти.
Про це розповів Антон Гливинський, керівник департаменту корпоративних комунікацій компанії "Эста-холдинг", яка у вересні придбала частину акцій ЦУМу.
"Зовні ми нічого чіпати не будемо, оскільки це історичне і усіма улюблена будівля. ЦУМ так і залишиться п`ятиповерховим. Головне нововведення - біля універмагу обов`язково з`явиться величезний паркінг. Зараз там паркуватися просто ніде", - розповів Гливинський.
За його словами, ЦУМ збережеться як цілісний ансамбль, проте усередині нього чекають великі зміни. "Ми розглядаємо різні варіанти нового формату магазину. І повинні до кінця року визначитися, чи буде він, як ГУМ в Москві, галерейним - з рядами магазинів на усіх поверхах і вільним простором усередині, або класичний універмаг - з різними відділами. Поки схиляємося до концепції знаменитого "Хэрродса" в Лондоні", - сказав Гливинський.
Знаменитий лондонський універмаг розташований в престижному кварталі Південний Кенсингтон. У магазині 330 відділів. Як пишуть на сайті магазину, тут можна купити усе - від породистого цуценяти до яхти. А то, що не можна купити на місці, можна замовити з доставкою додому в будь-яку частину світу, на території Великобританії - безкоштовно. Але головна родзинка універмагу – продуктовий відділ. Він займає сім залів в підвальному поверсі. Тут навіть взимку є білі гриби. І завжди - 350 сортів сиру, 150 сортів хліба і дивовижні сорти м`яса.
Нагадаємо, 10 вересня на зборах акціонерів ВАТ "Київський центральний універмаг" був повністю змінений менеджмент компанії. Керівні посади отримали люди близькі до фінансових структур Ахметова, що означало придбання найбагатшою людиної України київського ЦУМу.