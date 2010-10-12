Що продаватиме Ахметов у київському ЦУМі?

Нові власники київського ЦУМу - компанія "Эста-холдинг", що входить в структуру "СКМ" українського бізнесмена Ріната Ахметова і іноземні компанії обговорюють концепцію реконструкції універмагу, яка передбачає можливість робити тут елітні покупки - від породистого цуценяти до яхти.

Про це розповів Антон Гливинський, керівник департаменту корпоративних комунікацій компанії "Эста-холдинг", яка у вересні придбала частину акцій ЦУМу.

"Зовні ми нічого чіпати не будемо, оскільки це історичне і усіма улюблена будівля. ЦУМ так і залишиться п`ятиповерховим. Головне нововведення - біля універмагу обов`язково з`явиться величезний паркінг. Зараз там паркуватися просто ніде", - розповів Гливинський.

За його словами, ЦУМ збережеться як цілісний ансамбль, проте усередині нього чекають великі зміни. "Ми розглядаємо різні варіанти нового формату магазину. І повинні до кінця року визначитися, чи буде він, як ГУМ в Москві, галерейним - з рядами магазинів на усіх поверхах і вільним простором усередині, або класичний універмаг - з різними відділами. Поки схиляємося до концепції знаменитого "Хэрродса" в Лондоні", - сказав Гливинський.

Знаменитий лондонський універмаг розташований в престижному кварталі Південний Кенсингтон. У магазині 330 відділів. Як пишуть на сайті магазину, тут можна купити усе - від породистого цуценяти до яхти. А то, що не можна купити на місці, можна замовити з доставкою додому в будь-яку частину світу, на території Великобританії - безкоштовно. Але головна родзинка універмагу – продуктовий відділ. Він займає сім залів в підвальному поверсі. Тут навіть взимку є білі гриби. І завжди - 350 сортів сиру, 150 сортів хліба і дивовижні сорти м`яса.

Нагадаємо, 10 вересня на зборах акціонерів ВАТ "Київський центральний універмаг" був повністю змінений менеджмент компанії. Керівні посади отримали люди близькі до фінансових структур Ахметова, що означало придбання найбагатшою людиної України київського ЦУМу.

«Сьогодні»