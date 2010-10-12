Які туристичні можливості столиці України?

Телеканал РТР створив фільм про туристичні можливості столиці України, в ролі гідів виступили Ані ЛОРАК та Андрій ШЕВЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Державній службі туризму і курортів України, у листопаді-грудні 2010 року російський телеканал РТР покаже документальний фільм про визначні пам`ятки і туристичні бренди столиці України. Знімальна група РТР на запрошення Держслужби туризму і курортів України протягом тижня знімала у Києві не тільки відомі пам`ятники історії і культури - Києво-Печерську Лавру, Софійський собор, Андріївський спуск, а й відомих киян. У незвичайній ролі столичних гідів виступили - футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО і співачка Ані ЛОРАК.

У фільмі будуть показані і всім відомі київські бренди - знімальній групі РТР вдалося відобразити процес випічки знаменитого київського торта, побувати у лаврських печерах, а також піднятися на найвищу точку міста - оглядовий майданчик монумента "Батьківщина-мати" на висоті 92 метри над землею.

За словами глави Державної служби туризму і курортів України Анатолія ПАХЛІ, реалізацію подібних проектів спільно з російськими телеканалами буде продовжено і в 2011 році, адже 2/3 іноземних туристів, які відвідують Україну, - це громадяни Російської Федерації.