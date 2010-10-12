Підготовка до опалювального сезону не зовсім задовільна - уряд

Перші підключення показали не зовсім задовільну якість підготовки до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час відкриття засідання Кабінету Міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

За його словами, з регіонів йдуть звіти, що опалювальний сезон уже розпочався і дитячі садки, школи, лікарні, житлові будинки отримують тепло в повному обсязі. «На жаль, факти свідчать, що ситуація не така, якою її хочуть представити. Навіть у столиці не всі житлові будинки опалюються відповідно до нормативів», – зазначив М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, губернатори повинні нести особисту відповідальність за якість теплопостачання об`єктів соціальної сфери й житлового фонду, а оцінка їх роботи проводитиметься за кількістю звернень громадян на «гарячу лінію» Кабміну. М.АЗАРОВ також зазначив, що з початком опалювального сезону збільшується кількість звернень громадян за субсидіями. У зв`язку з цим він заявив про необхідність додаткового залучення людей на місцях, щоб розглядати звернення в максимально короткі терміни.

Крім того, М.АЗАРОВ зазначив, що теплопостачальні організації «не повинні поспішати з погрозами щодо відключень». Це питання також має знаходитися на контролі губернаторів, підкреслив він.