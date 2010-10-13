У 3 з 15 зразків соняшникової олії перевищений вміст бензопірену

У 3 з 15 протестованих зразків соняшникової олії виявили перевищення канцерогенної речовини бензопірену. Такі дані досліджень опублікував Центр експертиз «Тест».

У дослідженні взяли участь 9 марок «брендованої» бутильованої соняшникової олії і 6 зразків розливної олії, купленої на ринках Києва, Харкова, Херсона, Хмельницького та Одеси.

У Центрі експертиз «Тест» нагадали, що в квітні 2010 р. в Україні з`явилася офіційна норма щодо бензопірену, закріплена в ДСТУ 4492:2005 "Олія соняшникова". Вміст цього небезпечного канцерогену в соняшниковій олії не може перевищувати 2 мкг/кг, що відповідає європейським нормам.

«Бензопірен був виявлений в усіх зразках, що тестувалися, і хоча більшість з них містили канцероген у межах норми, троє показали перевищення концентрації, дозволеної новим ДСТУ. Зокрема, олія "Майола" містила 3,3 мкг/кг бензопірену, "Чумак" - 2,8 мгк/кг, розливна, куплена в Києві, біля метро "Лісова" – 3,2 мкг/кг», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошують, що причиною практично 75% ракових захворювань вважаються канцерогенні хімічні сполуки, які ми споживаємо з продуктами харчування. У свою чергу, небезпека бензопірену та його здатність провокувати розвиток раку в людини давно визнана за кордоном, зокрема Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC). "Наявність бензопірену – проблема реальна і проблема не однієї якоїсь "недбалої" торгової марки. Це загальна проблема соняшникової олії, а також продуктів на її основі. Проте, її цілком можна вирішити. Правильно підібрана технологія очищення, зокрема, із застосуванням спеціальних адсорбентів і фільтруючих матеріалів, дозволяє не тільки істотно знизити вміст канцерогену, а й практично повністю видалити його з олії, тим самим зробивши продукт безпечним. Те, що це більш ніж реально, доводять результати наших досліджень – у деяких оліях бензопірен не був виявлений за весь період проведення нами аналізів", - підкреслив президент Центру експертиз "Тест" Валентин БЕЗРУКИЙ.

"Неприємно здивував дуже низький вміст вітаміну Е в деяких нерафінованих, тобто мінімально оброблених оліях: лише 27-35 мг/100 г. Вміст вітаміну Е за стандартом нормується тільки для олії нерафінованого холодного пресування і має становити не менше 75 мг/100 г. Щоправда, були в тесті і рекордсмени, які показали близько 100 мг/л вітаміну Е. Вітамін Е - це один з найбільших плюсів соняшникової олії: за його вмістом соняшникова олія не лише не поступається, а й істотно перевершує модну в наші дні оливкову. Крім того, в соняшниковій олії, порівняно з оливковою, більше поліненасичених жирних кислот. Отже, користі соняшниковій олії не позичати, головне вирішити проблему з її безпекою", - пояснила керівник відділу тестувань Центру експертиз «Тест» Ніна КИЛЬДІЙ.

Окрім бензопірену і вітаміну Е, олію перевірили і за іншими показниками: кислотним, перекисним і анізидиновим числами, що характеризують придатність соняшникової олії для харчових цілей. Вони відображають кількість небажаних компонентів, які утворюються внаслідок псування олії (вільних жирних кислот, пероксидів, альдегідів). За цими показниками зауваження були до розливної олії.

За підсумками тестування нерафінованих масел "відмінників" не виявилося. Загальну оцінку "добре" одержала третина торгових марок: "Добрий Кухар", "Королівський смак", "Маслятко", "Славія" і "Щедрий дар". Загальна оцінка "задовільно" в олії "Сонячна жаринка", "Диканька", а також у розливної олії з Деміївського ринку в Києві. Оцінку "погано" одержали нерафіновані олії "Майола" і "Чумак", а також розливна соняшникова олія з Херсона і Хмельницького. "Дуже погано" у трьох розливних олій: з Одеси, Харкова і Києва (ринок біля метро Лісова).