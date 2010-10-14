У вересні зменшилася частка спаму в поштовому трафіку

У вересні 2010 року середня частка спаму в поштовому трафіку порівняно із серпнем зменшилася на 1,5% і становила 81,1%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

Найнижчий показник місяця був відмічений 15 вересня - 76,9%; найбільше спаму користувачі одержали 12 числа - 87,4%.

У рейтингу країн-розповсюджувачів спаму сталася маленька "революція" - на першому місці виявилися не Сполучені Штати (що цього разу посіли другий рядок з показником в 6,1%), а Індія - у вересні з території цієї країни було розіслано 6,7% всього спаму. Третій рядок посіла Бразилія (5,9%), яка обігнала В`єтнам (5,5%) і Велику Британію (5,4%). Росія в цьому списку займає шосте місце (4,9%).

У рейтингу найбільш популярних у спамерів тематик на першому місці виявилася реклама медичних товарів і послуг (25,5%). "Срібло" і "бронзу" поділили дві теми - "Репліки елітних товарів" і "Освіта" (по 13,7%). Відсоток листів, що рекламують спамерські послуги, до кінця вересня почав поступово скорочуватися, проте середньомісячний показник змінився менш ніж на півпроцента, склавши 6,9%. Частка рубрики "Комп`ютерне шахрайство", що включає як "нігерійські" листи, так і розсилку шкідливого коду і фішинг, порівняно із серпнем зменшилася майже вдвічі - до 5,2%.

Кажучи про фішинг, не можна не згадати намічену тенденцію до зниження частки атак на банк HSBC (5,1%) при збільшенні частки атак на користувачів гри World of Warcraft (4,9%). А лідерами серед організацій, які найчастіше піддаються атакам, знову стали портали PayPal (59,8%) і eBay (9,2%). Колишній "улюбленчик" фішерів, ресурс Facebook, зайняв лише п`яте місце (3,8%).

До характерних особливостей місяця відносяться оголошення про закриття однієї з провідних партнерських програм для спамерів SpamIt, що займался розсилкою фармацевтичної реклами. У зв`язку з цим можна припустити, що в жовтні віагру пропонуватимуть рідше.

Утім, як вважають у компанії, у цієї новини є і зворотній бік. Оскільки на створення нового майданчика для розповсюдження реклами знадобиться час, багато зловмисників можуть перемкнутися з відносно нешкідливого медичного спаму на небезпечну для користувачів розсилку шкідливих програм.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» — найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПО, хакреських атак і спаму. Компанія входить у четвірку провідних світових виробників програмних рішень для забезпечення інформаційної безпеки. Продукти компанії захищають комп`ютери і мобільні пристрої більш як 300 млн. користувачів у всьому світі (зокрема в країнах Африки). З вересня 2005 року працює офіс «Лабораторії Касперського» в Україні (м.Київ). З 1 березня 2010 року на його базі сформована нова бізнес-одиниця компанії – Східноєвропейський офіс, який забезпечує присутність компанії в Білорусі, Україні, Молдові, Румунії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії, Греції, Кіпрі, Македонії, Албанії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Словенії.