Соціальне житло в Україні не будується, заявив в ефірі ток-шоу “Київський форум” на КДРТРК народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики Юрій СЕРБІН.

На думку депутата, причиною цього є брак коштів, землі та недосконалість нормативної бази.

У свою чергу, депутат Київради від Блоку Черновецького Алла ШЛАПАК зауважила, що претендувати на соціальне житло може лише родина з доходом менше 900 гривень на людину. На її думку, таких осіб у Києві “небагато”. Краща ситуація у столиці з будівництвом доступного житла, коли частину вартості нерухомості бере на себе міський чи державний бюджет, додала вона.

За словами голови правління АТ ХК “Київміськбуд” Михайла ГОЛИЦІ, вже до кінця року у Києві буде здано в експлуатацію два будинки за програмою 50/50.

“Це житло буде на Троєщині, 26-й мікрорайон, два будинки пускові цього року… Пускові першого кварталу 2011 року - на вулиці Сергія Лазо, у провулку Моторному та на Позняках. Вартість - від 3100 гривень до 4700 гривень за метр у будинках, які здаються в експлуатацію вже цього року”, - наголосив він.

Як зазначила автор і ведуча “Київського форуму” Рена НАЗАРОВА, залишається незрозумілою позиція заступника голови КМДА Олександра МЕЩЕРЯКОВА, який опікується житловими проблемами у Києві. “Чиновник на ефір прийти відмовився, а прес-служба відповіла, що він зараз взагалі не дуже спілкується з пресою”, - сказала вона.