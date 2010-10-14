Митники прогнозують здешевлення курятини

Державна митна служба України в рамках співпраці з Міністерством аграрної політики в найближчі два тижні очікує зменшення митної вартості курятини з 1,07 дол./кг до 0,8 дол./кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої наради в Держмитслужбі повідомив керівник відомства Ігор КАЛЕТНИК.

Крім того, за підсумками наради між Держмитслужбою і Мінагрополітики був підписаний Договір про співпрацю, в рамках якого відомства обмінюватимуться інформацією з метою формування реальної митної вартості імпортованої продукції.

«Митна вартість на м’ясопродукцію після використання інформації, яку надаватиме Міністерство аграрної політики, знизиться. І нам дуже важливо в цьому аспекті було відчути, як на це відреагують наші ринки. Чи буде знижена ціна реалізації відповідно вартості, яку ми одержуватимемо від Мінагрополітики», - відзначив І.КАЛЕТНИК.

За його словами, на сьогодні 74% обсягів м`яса ввозиться в Україну за непрямими контрактами.

Загалом, відзначив голова Держмитслужби, за 8 місяців Україна споживає 1,5 тис. тонн м`яса, зокрема обсяги власного виробництва становлять 1,3 тис. тонн. «Ця різниця становить 16%. Якщо брати нашу сусідню державу – Росію – то у них ця різниця становить від 25% до 32%», - повідомив І.КАЛЕТНИК.

За словами першого заступника голови Держмитслужби Олександра ДОРОХОВСЬКОГО, враховуючи великий показник непрямих контрактів з імпорту м`яса до України, можна говорити про непрозорість даного ринку, а також про необхідність посиленого контролю за ввезенням даних товарів.

При цьому Держмитслужба проводить порівняння рівня митної вартості м`яса, що ввозиться, з цінами на внутрішньому ринку. За результатами такого аналізу встановлено, що рівень митної вартості не впливає суттєво на формування ціни на внутрішньому ринку України, оскільки імпорт м`яса на 1 вересня 2010 року становив 16,2% пропозиції на внутрішньому ринку, зокрема: яловичини – 6,2%; свинина – 20,1%; м`яса птиці – 15,6% (згідно з балансом попиту й пропозиції м`яса і м`ясопродуктів, затвердженого Мінекономіки і Мінагрополітики). Також ціна м`яса на внутрішньому ринку України в 2–5 разів вища від середнього рівня митної вартості ввезеного м`яса.