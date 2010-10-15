В Україні 12,5 мільйонів бідних

В Україні рівень бідності становить 26,4%, або 12,5 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра праці та соціальної політики України Лідія ДРОЗДОВА сьогодні під час мультимедійного відео-моста.

Вона також повідомила, що рівень бідності в Україні в 2005 році становив 27,1%.

«Найбільше схильні до бідності, як і в Росії, сім`ї, які мають дітей (це 33,1%), багатодітні сім`ї (76,4%), сім`ї з подвійним навантаженням, де є діти й безробітні, 26,4% - це сім`ї, в яких є й безробітні, й працездатні (особи – УНІАН) – змішані сім`ї», - зазначила Л.ДРОЗДОВА.

Кількість бідних сімей у сільській місцевості перевищує аналогічний показник у містах.