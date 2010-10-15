У Києві cьогодні відкрили Domino’s Pizza

Компанія «Домінос Піца Юкрейн» сьогодні відкрила першу в Україні піцерію Domino’s Pizza на Контрактовій площі в столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, в планах компанії відкрити в Україні протягом найближчих 5 років декілька десятків точок Domino’s з реалізації продуктів харчування, в основному з доставки піци. Перші три заклади Domino’s Pizza планують відкрити в столиці до кінця 2010 року.

Довідка УНІАН. Міжнародна компанія Domino’s Pizza, заснована в 1960 році, налічує понад 9000 піцерій в більше 60 країнах.