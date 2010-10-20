Перед парламентом протестують проти заборони секонд-хенду

Перед будівлею парламенту близько 300 осіб протестують проти намірів уряду заборонити ввезення секонд-хенду.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором мітингу є Асоціація дилерів секонд-хенду.

Учасники акції вигукують гасла: «Ми хочемо мати секонд-хенд!», «Не позбавляйте нас роботи!».

Крім того, на паркані перед парламенту вивішені плакати з написами: «Я проти закриття секонд-хенду, а ти?», «Зміни до Митного кодексу – це заборона секонд-хенду», «А ти, депутат, за народ чи проти?».

Як повідомлялося, у проекті Податкового кодексу передбачається заборона імпорту секонд-хенду. Автором цієї норми є Державний комітет регуляторної політики та підприємництва, представники якого неодноразово називали діяльність секонд-хендів прикриттям для контрабанди та конкурентом вітчизняній легкій промисловості.