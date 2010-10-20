Донеччина прагне продовольчої автономії

У Донецькій області розробляється програма продовольчої безпеки з урахуванням сільськогосподарських можливостей регіону.

Про це заявив керівник регіону Анатолій Близнюк. "Життя виборами не закінчується, тому ми нещодавно розглянули питання продовольчої безпеки регіону. Що ми повинні зробити, щоб у перспективі забезпечити себе 100% доброякісними, нормальними продуктами харчування", - пояснив губернатор.

При цьому він зазначив, що розробляється реальна програма з урахуванням сільськогосподарських можливостей регіону.

"Ананаси ми вирощувати не будемо, це точно, і шоколад ... Тому за тими продуктами харчування, які у нас виробляються, ми відпрацьовуємо стратегію дій", - зазначив Близнюк.

Губернатор Донецької області Анатолій Близнюк не вперше почав перейматися продовольчою безпекою регіону.

На початку місяця керівник області закликав жителів Донбасу області купувати продукти "у бабусь, а не у перекупників".

На думку губернатора, так можна протидіяти підвищенню цін на продовольство, яке провокують посередники.

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