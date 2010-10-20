Донеччина прагне продовольчої автономії
Розробляють програму
У Донецькій області розробляється програма продовольчої безпеки з урахуванням сільськогосподарських можливостей регіону.
Про це заявив керівник регіону Анатолій Близнюк. "Життя виборами не закінчується, тому ми нещодавно розглянули питання продовольчої безпеки регіону. Що ми повинні зробити, щоб у перспективі забезпечити себе 100% доброякісними, нормальними продуктами харчування", - пояснив губернатор.
При цьому він зазначив, що розробляється реальна програма з урахуванням сільськогосподарських можливостей регіону.
"Ананаси ми вирощувати не будемо, це точно, і шоколад ... Тому за тими продуктами харчування, які у нас виробляються, ми відпрацьовуємо стратегію дій", - зазначив Близнюк.
Губернатор Донецької області Анатолій Близнюк не вперше почав перейматися продовольчою безпекою регіону.
На початку місяця керівник області закликав жителів Донбасу області купувати продукти "у бабусь, а не у перекупників".
На думку губернатора, так можна протидіяти підвищенню цін на продовольство, яке провокують посередники.