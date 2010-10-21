"Ощадбанк" кредитуватиме молодь за програмою «Доступне житло»

ВАТ «Ощадбанк» і Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву підписали договір про співпрацю у сфері кредитування за програмою забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема, шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За його словами, на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки ВАТ «Ощадбанк» спільно з Фондом розробили програму, згідно з якою потенційні учасники програми «Доступне житло» мають можливість одержати кредит на свою частину внеску.

Учасниками програми можуть стати громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують покращення житлових умов, і мають можливість сплатити разом із використанням державної підтримки вартість житла, встановлену забудовником. Для участі в програмі слід звернутися до регіональних управлінь, Іпотечного центру Фонду з окремим пакетом документів. Після відпрацювання Фондом наданого пакета документів громадяни відкривають поточний рахунок в установі "Ощадбанку" і вносять на цей рахунок свої гроші. Кошти державної підтримки в розмірі до 30% нормативної вартості житла для подальшого розрахунку із забудовником за певний об`єкт нерухомості також будуть зараховані на цей рахунок після укладення належних договорів. Перелік забудовників і об`єктів будівництва, в яких для реалізації пропонуються об`єкти фінансування, можна одержати в регіональних управліннях.

Л.РИСУХІН повідомив, що на сьогодні Фондом відібрано 56 об`єктів, 14 із яких розташовані в Києві та Київській області.

Він відзначив, що компенсація 30% нормативної вартості житла надається на безповоротній основі. На ці цілі сьогодні на рахунках Фонду перебуває 100 млн. грн.

Як повідомив заступник голови правління ВАТ «Ощадбанк» Олександр ГРИШКО, за умовами програми кредит надається строком до 20 років під 16% річних (також існує одноразова комісія банку у розмірі 1% суми кредиту), при тому що середня ставка для стандартних договорів іпотеки на сьогодні в банку становить 18-20%. Мінімальна сума кредиту - 5 тис. грн., максимальна не обмежена. Сума кредиту не може перевищувати 70% вартості об`єкту фінансування, що буде придбаний.

За інформацією О.ГРИШКА, обсяг коштів, передбачений банком для кредитування громадян в рамках цієї програми, становить 130 млн. грн.

Також він повідомив, що загальний портфель іпотечних кредитів банку на сьогодні становить 2,7 близько млрд. грн., при цьому проблемна заборгованість - близько 4%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.