Авіакомпанія Windrose ввела послугу онлайн-реєстрації

З початком зимової навігації авіакомпанія Windrose airlines вводить послугу онлайн-реєстрації на своєму сайті для пасажирів, які вилітають із аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, онлайн-реєстрація починається за 23 години до вильоту й закінчується за 4 години до вильоту, коли починає роботу стійка реєстрації в аеропорту.

Пасажири, які подорожують без багажу, можуть пройти з посадочним талоном прямо на посадку в літак. Пасажири, в яких є багаж, також можуть реєструватися онлайн, а після прибуття в аеропорт здати багаж на стійці реєстрації багажу.

Самостійна реєстрація на веб-сайті особливо зручна пасажирам ранкових рейсів, коли дорогий кожен зайвий час відпочинку.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація та виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-авіарейсів.