На Прикарпатті нагадують правила перетину залізничних переїздів

На Прикарпатті інспектори ДАІ роздають водіям листівки, в яких нагадують про основні правила перетину залізничних переїздів.

Про це сьогодні УНІАН повідомила прес-служба УДАІ УМВС України в Івано-Франківській області. За наданою інформацією при проведення профілактичних заходів “Перевізник” працівники ДАІ Івано-Франківської області виявили 14 порушень правил проїзду залізничних переїздів, 113 порушень правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів, 97 випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 34 факти керування водіями автобусів без позначок у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірки технічного стану, 12 фактів керування водіями без посвідчення водія та 7 - експлуатації транспортних засобів без відповідних реєстраційних документів на транспортний засіб. При цьому було тимчасово вилучено 21 ліцензійну картку.

Працівники Державтоінспекції організували та провели позачергове обстеження 250 залізничних переїздів, в тому числі 80 – де проходить автобусний рух.

Спільно з представниками ЗМІ та відповідно до вимог розділу 20 Правил дорожнього руху України, Державтоінспекцією області розроблена пам’ятка для водіїв та пішоходів про основні правила перетину залізничних переїздів.