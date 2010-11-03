Держспоживстандарт забракував 7% питної фасованої води

Впродовж 9 місяців 2010 року фахівці Держспоживстандарту України перевірили питної фасованої води на загальну суму понад 2 млн. 37 тис. грн. Забракували під час виробництва та зберігання 7% продукції на суму 123 тис. 535 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що провели 123 первинних перевірки, під час 74 із них виявили порушення вимог нормативної документації (НД).

Продукцію бракували через невідповідність її мікробіологічним, фізико-хімічним та органолептичним показникам, відсутність результатів періодичного контролю, порушення вимог маркування тощо.

Основними причинами невідповідності готової продукції були недоліки підготовки виробництва, порушення періодичності контролю якості продукції, порушення технологічної дисципліни та інші.

Впродовж 9 місяців 2010 року фахівці Держспоживстандарту України 50 підприємствам, що виготовляють та зберігають питну фасовану воду, заборонили реалізовувати 58 партій продукції, 33 – продукцію 44 видів. За реалізацію неякісної продукції було застосовано штрафів на загальну суму понад 101 тис. грн. 29 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та оштрафовано на суму майже 10 тис. грн.