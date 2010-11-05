Пенсійний вік підвищать, якщо зросте середня тривалість життя

Підвищення пенсійного віку в Україні можливе лише у разі збільшення середньої тривалості життя українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«У міру того, як збільшуватиметься тривалість життя в нашій країні, підкреслюю, у міру того, як збільшуватиметься тривалість життя, розглядатиметься питання про можливу зміну віку виходу на пенсію для певних категорій осіб», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що така можливість буде заздалегідь обговорена з представниками громадськості.

Крім того, прем`єр-міністр повідомив, що уряд здійснює в Україні пенсійну реформу, яка розрахована на декілька років. За словами М.АЗАРОВА її проведення розраховане на декілька етапів, і у решті-решт має привести до того, що держава гарантуватиме певний мінімум пенсійних виплат, а основна частина пенсії складатиметься з особистих внесків на свій персональний рахунок працівника впродовж трудового стажу. За словами М.АЗАРОВА, однією з цілей пенсійної реформи є прагнення зацікавити працюючих громадян відкладати гроші для подальших виплат пенсій. Водночас, за словами М.АЗАРОВА, уряд має намір у майбутньому розглянути питання скасування виходу на пенсію окремих категорій у 35-40 років. За його словами, ця норма повинна залишитися, наприклад, для тих військових, які служили у воєнних умовах, але ті, військові, які пройшли службу в звичайних умовах, на думку М.АЗАРОВА, не повинні виходити на пенсію в 35-40 років. «Це не справедливо», - додав М.АЗАРОВ.