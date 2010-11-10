Мінімальна зарплата має становити не менше 45% від середньої

Рівень мінімальної заробітної плати повинен бути не менше 45% від середньої зарплати в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова федерації профспілок України Василь ХАРА під час підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових угод в Україні на 2010-2012 роки між урядом, роботодавцями і профспілками.

«Поставлено завдання, щоб мінімальна заробітна плата найближчим часом становила, як це в Європейському Союзі, - не менше 45% від середньої заробітної плати по країні», - сказав В.ХАРА.

Він зазначив, що відповідне положення внесено до Генеральної угоди щодо реалізації соціально-економічної політики в Україні.

Він зауважив, що на сьогодні показник заробітної плати на рівні 45% від середньої по Україні має становити 1063 грн. Але наразі мінімальна зарплата в Україні становить 888 грн.