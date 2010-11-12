В Україні зросла кількість мобільних терміналів

Ринок мобільних терміналів в Україні за січень-вересень 2010 року в грошовому еквіваленті зріс, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, на 39% і становив 536,1 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Unitrade Group (за наслідками дослідження ринку).

При цьому зростання ринку мобільних терміналів за звітний період в штучному вираженні становило 54,2%: за 9 місяців 2010 р. українці придбали 4,58 млн. мобільних терміналів (телефонів, смартфонів і комунікаторів).

Середня собівартість мобільного терміналу за підсумками продажу за три квартали 2010 р. становила 117 дол. проти 130 дол. у 2009 році. У даному разі спостерігається тенденція зменшення вартості за одиницю проданого мобільного терміналу. Сьогодні, на думку аналітиків компанії, говорити про відновлення докризових тенденцій не доводиться - покупці все більше віддають перевагу бюджетним моделям.

Частка смартфонів і комунікаторів у загальному обсягу проданих мобільних терміналів на сьогодні становить 10,1% (на початку року їх частка становила 5,6%, за три квартали 2009 року –11,6%). Даний показник змінюється залежно від наявності на ринку пропозиції цікавих з погляду покупця новинок.

До числа лідерів виробників мобільних телефонів за наслідками трьох кварталів, чиї телефони продавалися в Україні, як і в 2009 році, увійшли: Nokia (частка ринку в 2010 – 47,4%), Samsung (2010 – 35,5%), на третє місце у 2010 році піднявся LG (2010 – 12,5%), з трійки лідерів вибув Sony Ericsson (2010 – 2,4%). Щодо аналогічного періоду 2009 р. Nokia зменшила свою частку на 5,6%, але залишилася на першому місці, Samsung істотно збільшив свою частку на 12,5%. LG витіснив з ТОП-3 Sony Ericsson, наростивши частку у ніші мобільних телефонів на 4,5%.

У сегменті смартфонів і комунікаторів лідируючу позицію посідає компанія Nokia, частка продукції цієї компанії становила 85,1% (за підсумками трьох кварталів 2009 р. – 76%). На другому місці - компанія Samsung, що зайняла в звітному періоді 6,9%, зменшивши свою частку на 1,1%, порівняно з 2009 роком (8% в 2009). Трійку лідерів ринку смартфонів і комунікаторів замикає Sony Ericsson з ринковою часткою в 2,6%.

За оцінкою президента Unitrade Group Володимира КОЛОДЮКА, незважаючи на зростання продажу у трьох кварталах 2010 року щодо аналогічного періоду 2009 року (збільшення на 54,2% у кількісному вираженні), очікується, що підсумковий результат 2010 року поліпшиться на 47%. Для 2009 року характерним було істотне зниження обсягів реалізації у першому півріччі, пов`язане з негативними кризовими чинниками. У поточному році очікується більш рівномірний, сезонний розподіли попиту, що і доводить поточне плавне зростання, розподілене по кварталах. У четвертому кварталі В.КОЛОДЮК прогнозує незначне зростання, не більш як на 10-15%, порівняно з показниками третього кварталу. Збережеться, на його думку, тенденція зниження ціни мобільного терміналу – вона становитиме менш як 100 доларів США, що «є показником дуже низької купівельної спроможності населення», - вважає В.КОЛОДЮК.

За оцінками аналітиків Unitrade Group, в 2010 році на ринку України бути реалізовано близько 6,37 млн. мобільних терміналів. У грошовому вираженні ринок становитиме у межах 751,7 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Компанія Unitrade Group працює на українському ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з 1994 р. Компанія управляє роздрібними брендами Unitrade, City.com; компанії належать торгові марки Ixtone і Euroline, а також сервісна компанія Service Master.