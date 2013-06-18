На Полтавщині госпіталізовано 8 людей з харчовим отруєнням

Полтава.. У Полтавській області до інфекційного відділення Семенівської центральної районної лікарні з с. Оболонь з орієнтовним діагнозом «харчове отруєння» в результаті споживання неякісної води госпіталізовано 8 осіб, жителів Коломийського району Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського облуправління ДCНС, стан здоров`я госпіталізованих задовільний.

Медики та інші компетентні фахівці встановлюють причини отруєння.