ДП “Укрметртестстандарт” запровадив власний знак відповідності для надання покупцеві інформації про безпеку і якість продукції, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Знак CUSM (зображується на маркуванні товару) - це власний зареєстрований знак відповідності Державного підприємства «Укрметртестстандарт», який свідчить про відповідність якості і безпеки продукції нормативним документам.

Знак являє собою композицію з літер латинського алфавіту UCSM, що є абревіатурою англомовної історичної назви підприємства Ukraine Centre of Standardisation and Metrology.

Знак CUSM свідчить про те, що виріб пройшов випробування в акредитованих лабораторіях ДП «Укрметртестстандарт», а також те, що було здійснено перевірку стану виробництва: наявність кваліфікованого персоналу, необхідного устаткування тощо.

Так, наприклад, якщо на упаковці масла міститься знак CUSM, то це свідчить, що масло виготовлено згідно всіх вимог нормативних документів, а також, що його склад, зазначений на етикетці, відповідає дійсності.

Отримати право маркуватися знаком CUSM може тільки та продукція, яка виробляється серійно і відповідає всім вимогам законодавства України, а також виробництво такої продукції повинно мати сертифіковану систему управління якістю та/або безпекою продукції. Виробник, у свою чергу, маркуючи знаком свою продукцію, запевняє покупця в тому, що його продукція відповідає всім нормам і забезпечує безпеку та належний рівень якості. Таким чином, виробник разом з ДП «Укрметртестстандарт» беруть на себе рівною мірою відповідальність перед покупцями за якість і безпеку продукції.



На сьогоднішній день право маркувати свою продукцію знаком CUSM отримали 8 вітчизняних виробників: ТОВ "Ексімтрейд", ТОВ «Фірма «Фавор», ПрАТ «Вентиляційні системи», ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ ", ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», ПАТ "Київський маргариновий завод", ПАТ "Київська кондитерська фабрика «Рошен»", ТОВ "Тієнс УКРАЇНА ".

