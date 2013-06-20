Незаконне руйнування родючих грунтів завдало шкоди на 1 млн грн

Державна інспекцієя сільського господарства України протягом І кварталу цього року виявала 74 факти незаконного зняття верхнього родючого шару ґрунту на площі 318 га. 13 матеріалів було направлено до органів прокуратури. Шкода, заподіяна земельним ресурсам, внаслідок цих порушень склала понад 1,1 млн грн. (у 28 випадках на площі 65 га). Повідомляє прес-служба Державної інспекції сільського господарства

Зокрема, у чинному законодавстві України ґрунти визнані об’єктом особливої правової охорони. Тому зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок повинно здійснюватися тільки при наявності спеціального дозволу, який видається територіальними органами Держсільгоспінспекції через обласні дозвільні центри. В попередні роки було видано до тисячі таких дозволів, а також виявлено понад тисячу випадків зняття родючого шару без спеціального дозволу. При цьому нарахована шкода склала понад 10 млн грн., проте, слід зазначити, що родючий шар ґрунту на таких ділянках втрачено навіки.

«Ґрунт утворюється століттями в результаті складної взаємодії постійного обігу речовин і енергії між живими організмами і неживою природою. Утворення 30-сантиметрового шару ґрунту триває від 1000 до 10000 років. Цей процес настільки тривалий, що ґрунт можна вважати невідновлюваним ресурсом», - наголосив Перший заступник Голови Держсільгоспінспекції Юрій Марчук.

За зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту передбачена адміністративна відповідальність згідно з ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель та за їхнє безгосподарське використання.