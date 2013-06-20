Неуважність батьків при оформленні документів “не пускає” дітей за кордон

Неуважність батьків при оформленні документів на дітей для закордонних поїздок змушує прикордонників відмовляти в пропуску неповнолітніх. Про це йдеться в прес-релізі Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Так, з початку 2013 року на ділянці тільки Чернівецького загону в пунктах пропуску відмовили у пропуску майже 80 неповнолітнім громадянам.

Основними причинами відмови у пропуску через державний кордон були: відсутність доручення від батьків чи одного з батьків, недійсність документів та відсутність документів, які дозволяють перетин кордону неповнолітнім дітям, а саме відсутність проїзного документа дитини та фото дітей в паспортних документах батьків, а також, закінчення терміну дії паспорта чи технічна його несправність.

В релізі також відзначаєтося, що з початком літнього туристичного сезону у Чернівецькому прикордонному загоні значно збільшились звернення громадян щодо правил слідування через державний кордон неповнолітніх громадян. Переважна більшість звернень надходить від матерів, які самостійно виховують дітей і планують виїзд за межі країни з неповнолітніми дітьми з метою відпочинку або лікування.

Для уникнення непорозумінь на кордоні та запобіганню травмування дітей, прикордонники просять організаторів турпоїздок та батьків, які планують виїзд неповнолітніх за межі країни, ретельніше оформляти дитячі документи.

ДОВІДКОВО: Детальна інформація про перетин українського кордону з дітьми міститься на сайті прикордонного відомства (http://dpsu.gov.ua). Необхідні документи: * паспорт громадянина України для виїзду за кордон; * дипломатичний паспорт; * службовий паспорт; * проїзний документ дитини; * посвідчення особи моряка; * посвідчення члена екіпажу.



Роз’яснення:

Відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5-ти річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Відповідно до п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. № 724) Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред`явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

* свідоцтва про смерть другого з батьків;

* рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

* рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

* рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

* рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

* довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗДУ ДІТЕЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

- до Російської Федерації: відповідно до Угоди між Урядом України та Російської Федерації про умови взаємних поїздок громадян діти – громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження;

- до Республіки Білорусь: діти – громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.

