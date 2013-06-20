Мінсоцполітики перевіряє якість харчування дітей-чорнобильців

Міністерством соціальної політики створено спеціальну комісію, яка розпочала перевірку якості надання послуг з харчування дітям-чорнобильцям. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України з посиланням на міністра Наталію Королевську.

За її словами, комісія була створена через численні звернення батьків, громадських організацій та представників ЗМІ зі скаргами на якість та вартість харчування для дітей-чорнобильців.

«Ми отримали численні звернення від батьків, громадських організацій, представників ЗМІ щодо якості та вартості харчування дітей-чорнобильців. У зв’язку із цим Мінсоцполітики було створено спеціальну комісію та розпочато перевірку якості надання послуг з харчування дітям-чорнобильцям по всій країні. Перевіркою буде охоплено діяльність усіх без винятку компаній, які в листопаді минулого року перемогли у відповідному тендері. На сьогодні їхніми послугами охоплено 236 тисяч дітей-чорнобильців у 12 областях України. Перевірятиметься як якість харчування, так і обґрунтованість цін на продукти», - сказала Наталія Королевська.

Вона наголосила, що перевірка буде ґрунтовною та за її підсумками вживатимуться необхідні заходи. «За кожним фактом порушень ми звертатимемося до правоохоронних органів та за підсумками перевірки розриватимемо угоди з несумлінними постачальниками. Ми не допустимо, щоб діти отримували неякісні продукти або щоб через завищення ціни знижувалися норми споживання», - сказала вона.

Крім того Наталія Королевська повідомила, що Мінсоцполітики ініціює зміни до тендерних умов, щоб посилити контроль за компаніями, які надають харчування дітям-чорнобильцям. «Ми ініціюємо зміни, що посилять контроль за такими компаніями. Ми запровадимо їхню пряму підзвітність батьківським комітетам та громадським організаціям, рішення яких має стати вирішальним у питанні співпраці з тими чи іншими компаніями. Окрім цього, буде запроваджено більш жорстку відповідальність компаній-постачальників за неякісно надані послуги», – підсумувала Наталія Королевська.

Довідка УНІАН. В листопаді 2012 року Мінсоцполітики провело тендери на закупівлю послуг з харчування дітей-чорнобильців на 2013 рік. Тендерні умови визначаються на основі норм харчування дітей, розроблених Міністерством охорони здоров’я. За умовою договору підрядник надає послугу одноразового щоденного гарячого харчування для дітей у навчальних закладах. Якість послуги повинна відповідати вимогам виконання 30% фізіологічних (медичних) норм харчування.

Відповідність умов та норм харчування дітей встановленим стандартам перевіряє Санепідемстанція (СЕС).

Акти за фактом наданих послуг з харчування підписують директори шкіл та керівники районних відділів освіти. На основі цих актів Міністерство перераховує кошти надавачам послуг.