Україна відзначатиме Європейський тиждень сталої енергетики

Україна втретє відзначатиме Європейський тиждень сталої енергетики, який цього року триватиме 24-28 червня, повідомляється на офіційному сайті Представництва Європейського Союзу в Україні.

Заходи, які проводять європейські країни в рамках Тижня, спрямовані на популяризацію енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії.

В Україні Тиждень являє собою загальноукраїнську ініціативу, що об’єднає численні події – семінари, виставки, прес-тури та майстер-класи – у різних містах, зокрема Києві, Вінниці, Одесі, Івано-Франківську, Кіровограді, Чернігові, Харкові, Полтаві, Луганську, Миколаєві, Яремче, Ржищеві, Стрию, Голій Пристані та селищі Осій.

Цьогорічні заходи фокусуватимуться на особистій відповідальності кожного громадянина за енергоефективність та на співпраці ЄС та України і спільних проектах у сфері енергоефективності.

Офіційна церемонія відкриття Тижня сталої енергетики відбудеться 24 червня в Житомирі, у Парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна. Місто Житомир було обране для проведення цьогорічного Тижня енергетики тому, що наразі є одним із найбільш відомих українських міст у реалізації енергоефективних програм, зокрема, проектів ЄС, НЕФКО, ЄБРР.

У заході відкриття візьмуть участь представники ЄС, керівництва держави, профільних міністерств, фінансових корпорацій, фондів-донорів, дипломатичних кіл.

Деякі заходи Тижня сталої енергетики почнуться напередодні. 22 червня, в суботу, в Києві стартує екопробіг «Шляхами України». Екопробіг пройде в рамках Проекту «Підтримка Впровадження транспортної стратегії України», який реалізується Євросоюзом і приурочується Європейському тижню сталої енергетики в Україні. Понад півтора десятка автомобілів на біопаливі проїдуть шляхами Київської, Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Перед стартом у Києві, після фінішу в Житомирі і під час екопривалів в Білій Церкві, Вінниці та Хмельницькому пройдуть вікторини з автомобільної тематики з нагородженням призами переможців. Учасники пробігу, зокрема, розкажуть про нові вимоги українського законодавства, що набирають чинності з Нового року, відносно складу моторних палив. Фінішує Екопробіг 24 червня у Житомирі.

Довідка УНІАН. Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. Цього року вперше до святкувань долучились сотні учасників – як прості громадяни, так і організації та інституції.

В рамках Тижня на національному та регіональному рівні відбуваються різноманітні заходи за участю урядових структур, екологічних організацій, проектів ЄС, приватних компаній, що втілюють екологічні ініціативи, тощо Заходи, що відбуваються в рамках Європейського тижня сталої енергетики, завжди спрямовані на поліпшення енергоефективності та збільшення використання відновлюваної енергії. Вони сприяють поширенню найкращих практик, надихають на нові ідеї та об’єднують задля досягнення завдань ЄС щодо енергетики та цілей, що пов’язані зі зміною клімату.

У 2011 році Україна долучилась до Тижня сталої енергетики вперше. 11-15 квітня 2011 року в містах Києві, Львові, Полтаві та Ковелі відбулись події, що популяризували відновлювані джерела енергії та закликали українців до відповідального споживання енергії.

У 2012 році Тиждень сталої енергетики відбувся в рамках Європейського містечка під аркою Дружби народів у Києві.

Відкривали Тиждень на головній сцені Європейського містечка посли країн-членів ЄС та представники Київської державної адміністрації. Вони наочно продемонстрували, як можна генерувати енергію з відновлювальних джерел – від смаження яєшні з допомогою сонячного колектора до запалювання лампочки з допомого вело-генератора.