Анонс на 21 червня

Євро-патруль проведе інспекцію питних бюветів, інформаційних табличок щодо якості води та водовозок в Києві. Всього 4-5 об’єктів. Учасники: Наталія Чижакова, еколог, “МАМА-86”; Микола Катеринчук, народний депутат; Олег Волошко, заступник директора “Київводфонд”.

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Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів, де на запитання громадян відповідатиме керівництво Державної інспекції з питань праці України. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює з 14:00 до 16:00 за номером (044) 254-05-65.

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Прес-конференція за результатами візиту представників органів регулювання комунальних послуг США. З 17 по 21 червня в рамках Чорноморської ініціативи партнерства згідно з Програмою партнерства в сфері регулювання між НКРЕ і Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств (NARUC) проходить сьомий робочий візит представників органів регулювання США до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. У прес-конференції за підсумками візиту візьмуть участь Сергій Тітенко, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та представники американської делегації.