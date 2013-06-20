Кабмін затвердив плани імплементації Директив ЄС з енергоефективності

Кабінет міністрів затвердив плани заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕC щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і Директиви 2003/30/ЕC щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту. План затверджено розпорядженням (№429-р від 19 червня), повідомляється на сайті КМУ.

Відповідно до плану імплементації Директиви 2001/77/ЕC, відповідним відомствам, зокрема, до 31 грудня п.р. доручено розробити проект нормативно-правового акта з питань встановлення на 10 років національних орієнтовних цілей щодо споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

До 30 грудня п.р. - розробити проект нормативно-правового акта з питань визначення норм покриття та розподілу витрат, пов’язаних з технічним посиленням мереж, необхідним для забезпечення приєднання нових виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії до об’єднаної енергетичної системи України.

До 30 червня п.р. Доручено підготувати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про застосування механізму державної підтримки виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

До 1 липня п.р. Доручено розробити та подати на розгляд Кабміну проект нормативно-правового акта з питань встановлення порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії.

А також - розробити проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення передачі та розподілу енергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, без порушення надійності та безпечності об’єднаної енергетичної системи України.

До 31 березня 2014 р. та через кожні п’ять років підготувати та подати Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіти про встановлення на наступні 10 років національних орієнтовних цілей щодо споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Відповідно до плану імплементації директиви 2003/30/ЕC щодо

впровадження використання біопалива чи інших видів

палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту

також дана низка доручень.

Зокрема, до 30 грудня п.р. доручено розробити проект нормативно-правового акта з питань визначення національного індикативного завдання та забезпечення впровадження на ринку мінімального процентного співвідношення біопалива та інших альтернативних видів палива. А також - провести експериментальні дослідження впливу використання понад 5 відсотків біопалива (біокомпонента) у складі дизельного палива на екологічні, енергетичні показники і паливну економічність транспортних засобів, не пристосованих для використання біопалива. Та провести громадські слухання щодо можливостей використання біопалива та інших альтернативних видів палива.

Щороку до 30 грудня починаючи з 2013 року підготувати звіти про заходи, вжиті для сприяння використанню біопалива або інших альтернативних видів палива з метою заміни дизельного палива або бензину для транспорту, а також можливі обсяги біомаси, що може бути використана для виробництва палива не для транспорту.

А також, підготувати інформацію про відновлювані джерела енергії, придатні для виробництва біопалива для транспорту з метою забезпечення формування ринку біопалива та сировини для його виробництва.

Крім того, щороку до 1 червня починаючи з 2014 року підготувати звіти про загальний обсяг ринкового продажу у звітному році палива для транспорту, у тому числі за його видами, а також частки біопалива, сумішевого та інших альтернативних видів палива.

