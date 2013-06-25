У Донецьку розпочато кримінальне провадження за інтернет-шахрайство

Донецьк. У Донецьку розпочато кримінальне провадження проти 30-річної жінки, яка через інтернет здійснювала шахрайські злочини.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Андрія Небитова.

За його словами, жінка розміщувала на сторінці з вигаданим ім`ям в одній з соцмереж оголошення про продаж дитячого одягу, наповнювала альбоми фотографіями неіснуючого товару та просила робити попередню оплату їй на картку, зареєстровану на іншу особу.

Шахрайка переводила у готівку отримані гроші і забувала про свої ошуканих замовників, а якщо хтось з них виявляв наполегливість, вона говорила про форс-мажорні обставини, які затримують поставки, обіцяла повернути всю суму, але не повертала.

Затримана зловмисниця потім розповіла правоохоронцям, що минулого року вона і сама попалася в сіті інтернет-шахраїв - зробила замовлення, але нічого не отримала, і гроші їй теж не повернули.

Жінка стала діяти за тією ж злочинною схемою - міліціонери встановили 19 потерпілих, яких вона обдурила, суми неодержаних замовлень коливалися від 500 до 5 тис гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України - «Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

У міліції нагадали, що з метою виявлення інтернет-шахраїв з 1 по 30 червня на території Донецької області проводиться оперативно-профілактична операція під умовною назвою «Трикстер».

За перші 20 днів операції правоохоронцями було відкрито 10 кримінальних проваджень, за якими 8 особам оголошено про підозру.