Видача "термінових" закордонних паспортів може затримуватись

Державна міграційна служба інформує, що у зв’язку зі зміною виробника бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон найближчими днями можливі затримки з відвантаженням готових паспортів.

Як повідомляє сайт Держслужби, затримки можуть виникати при терміновому (протягом 10 днів) оформленні документів.

За інформацією виробника, ситуація буде врегульована найближчим часом. Таким чином, громадяни, які подають документи для оформлення паспорта протягом 30 днів, швидше за все, отримають паспорти своєчасно.

Крім того, Державна міграційна служба пропонує громадянам завчасно оформлювати паспорти, враховуючи те, що пікові навантаження на територіальні підрозділи міграційної служби припадають на відпускні та святкові сезони.