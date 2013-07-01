У МОН працюють приймальні громадян та консультативний телефон "Вступна кампанія-2013"

В Міністерстві освіти і науки на період вступної кампанії до вищих навчальних закладів організовано роботу приймальні громадян та консультативного телефону «Вступна кампанія 2013 року».

Приймальні та консультативний телефон мають допомогти забезпечити належний контроль за проведенням вступної кампанії, в організації особистого прийому громадян, їх консультування з питань вступу до вишів та оперативному реагуванні на факти порушення законодавства про вищу освіту

Як повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, приймальні громадян працюватимуть у період вступної кампанії - з 1 липня до 23 серпня 2013 року.

Прийом громадян здійснюватиметься в кімнаті № 122 за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 10, МОН.

Номер консультативного телефону з питань вступу до вищих навчальних закладів: (044) 481-32-15.

Номер консультативного телефону з питань вступу до професійно-технічних навчальних закладів: (044) 279-16-56.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ДО ВНЗ:

* Прийом заяв та документів від вступників до вищих навчальних закладів - 1 липня 2013 р.

* Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах - 20 липня 2013 р.

* Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій) - 11-31 липня 2013 р.

* Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад - 20 липня 2013 р.

* Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів - 21-31 липня 2013 р.

* Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси - 31 липня 2013 р.

* Термін оприлюднення рейтингового списку вступників - до 12.00 год. 1 серпня 2013 р.



* Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 11 серпня 2013 р.

* Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - 25 серпня 2013 р.

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В МОН також нагадують, що у 2013 році абітурієнти мають можливість подати заяву про вступ до вищого навчального закладу в електронній формі. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті.