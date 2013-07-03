«Укрзалізниця» нагадує перелік пунктів пропуску алкоголю і тютюну через держкордон

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» нагадує, що з 19 червня 2013 року в Україні для перевезення вантажів, зокрема продуктів харчування і деяких підакцизних товарів, відкрито всі залізничні пункти пропуску через державний кордон, включаючи залізнично-поромні переправи, повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

Разом з тим, для алкоголю і тютюну перелік пунктів пропуску через держкордон залишається обмеженим.

Зокрема, алкогольні та тютюнові вироби за умови належного оформлення і сплати акцизного податку можна провозити на кордоні з Республікою Польща в пунктах пропуску Володимир-Волинській, Мостиська, Ягодин;

на кордоні зі Словацькою Республікою в пункті пропуску Чоп,

на кордоні з Угорщиною в пунктах пропуску Соловка і Чоп;

на кордоні з Румунією в пунктах пропуску Вадул-Сірет і Дякове;

на кордоні з Республікою Молдова в пунктах пропуску Кучурган, Могилів-Подільський, Рені;

на кордоні з Республікою Білорусь в пунктах пропуску Виступовичі, Горностаєвка, Заболоття;

на кордоні з Російською Федерацією – в пунктах пропуску Зернове, Квашине, Тополі, Червона Могила.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України визначив перелік пунктів пропуску через державний кордон підакцизних товарів - спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які перевозяться автомобільним і залізничним транспортом. При цьому в Міністерстві доходів і зборів України зазначили, що таке рішення вже дозволило підприємцям істотно скоротити фінансові й тимчасові витрати на логістику і транспортування товарів, що у свою чергу має привести до економії часу на митне оформлення.