Анонс на 5 липня

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- Відбудеться брифінг начальника Київського метрополітену В.Федоренка, присвячений проблематиці несанкціонованої торгівлі у підземних переходах, прилеглих до станцій метрополітену.

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10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки 2-го З`їзду учасників ЛПА на ЧАЕС, стан та подальші шляхи розвитку чорнобильського руху". Прес-конференція, присвячена підсумкам роботи 2-го з`їзду учасників ЛПА на Чорнобильській АЕС, який відбувся в м. Києві 26 червня 2013 року. У роботі з`їзду взяли участь 147 делегатів, які представляли 5 Всеукраїнських громадських чорнобильських організацій та обласні, районні, міські громадські чорнобильські організації 12 областей України. Будуть надані коментарі до обговорених на з`їзді питань порядку денного, прийнятої делегатами з`їзду Резолюції, а також ініціативам, спрямованим на розвиток об`єднавчого процесу в чорнобильському русі і взаємодію з іншими громадськими організаціями. У прес-конференції візьмуть участь представники громадських організацій, які брали участь у роботі з`їзду (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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- Відбудеться презентація результатів Національного рейтингу благодійників. Організатори рейтингу: Український форум благодійників, журнал HALLMARKER, ГО «Соціально відповідальне суспільство». Члени наглядової ради рейтингу: Володимир Казанський, PwC; Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Юрій Залуський, юрист Baker&McKenzie. Презентація рейтингу відбудеться в рамках конференції «Благодійність в Україні: від гарного до великого», яка проходитиме з 9:30.

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- Під головуванням міністра соціальної політики України Наталії Королевської відбудеться засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат із селекторним включенням керівництва областей.

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- Прес-конференція на тему: "Вступ України до Міжнародного союзу нотаріату. Що це дає?". Учасники: Людмила Павлова, президент Нотаріальної палати України; Катерина Чижмарь, директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України; Мішель Мерлотті, президент Комісії з міжнародного нотаріального співробітництва Міжнародного Союзу Нотаріату (Швейцарія); Сінція Брунеллі, секретар Комісії з міжнародного нотаріального співробітництва Міжнародного Союзу Нотаріату (Італія) та ін.

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З нагоди 21-ї річниці з дня заснування Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул проведе урочисте засідання з представниками центрального апарату та регіональних управлінь Фонду. Кращі працівники фонду будуть відзначені державними нагородами.

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- Відбудеться підписання Угоди про співпрацю між Українським союзом промисловців і підприємців та Лігою соціальних працівників України та презентація проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів та батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах та президент Ліги соціальних працівників України Світлана Толстоухова. Мета проекту - розробка інноваційної моделі підтримки матерів і батьків після відпустки по догляду за дитиною та запровадження моделі на підприємствах всіх форм власності. Впровадження проекту здійснюється у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Державним центром зайнятості, Федерацією профспілок України, Конфедерацією роботодавців України, іншими організаціями. Пілотними регіонами для впровадження проекту визначені Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Сумська області та м. Київ.